Иностранец пояснил, что Москва и Киев могли договориться, если бы не вмешательство Лондона.

Срыв бывшим британским премьер-министром Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением этого политика. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон в интервью для Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube-канале. Гость подкаста заметил, что результатом поступка представителя Соединенного Королевства стали не успехи киевского режима, а получение странами коллективного запада выгоды.

Это моральное преступление. Такер Карлсон, журналист

Орбан не верит в победу Украины, заявил Такер Карлсон.

Фото и видео: YouTube / Lex Fridman