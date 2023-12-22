Срыв бывшим британским премьер-министром Борисом Джонсоном мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году является моральным преступлением этого политика. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон в интервью для Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube-канале. Гость подкаста заметил, что результатом поступка представителя Соединенного Королевства стали не успехи киевского режима, а получение странами коллективного запада выгоды.
Это моральное преступление.
Такер Карлсон, журналист
Орбан не верит в победу Украины, заявил Такер Карлсон.
Фото и видео: YouTube / Lex Fridman
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