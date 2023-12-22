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Орбан не верит в победу Украины, заявил Такер Карлсон

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Иностранец прокомментировал позицию венгерского руководства относительно украинского кризиса.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не верит в победу Украины в региональном конфликте с Россией. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон в интервью для Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube-канале. Ранее иностранец брал интервью у российского президента Владимира Путина и главы венгерского правительства Виктора Орбана. Он решил передать слова премьер-министра, сказанные им за рамками публичного общения. Корреспондент пояснил, что когда европейский политик услышал вопрос о том, сможет ли киевский режим достичь успеха на поле боя и заставить Москву проиграть, то посмотрел на интервьюера как будто он является "невменяемым".

Победят ли они? Нет. Конечно же они не могут победить. По сравнению с Россией это крошечная страна. В России экономика военного времени. У Украины нет экономики.

Такер Карлсон, журналист

Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за любезность к Путину.

Фото и видео: YouTube / Lex Fridman

Теги: венгрия, виктор орбан, такер карлсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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