Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за любезность к Путину

Журналист рассказал о подготовке к возможному аресту в США.

Американского журналиста Такера Карлсона предупреждали о возможном задержании на территории США за интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделал сам иностранец в интервью для Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube-канале. Гость шоу пояснил, что был взбешен заключением юристов перед отправкой в Москву, поэтому Такеру пришлось связываться с главным адвокатом. Тот объяснил, что многое для представителя СМИ будет зависеть от тех вопросов, которые он задаст лидеру Кремля. Специалист не стал исключать задержания своего клиента после того, как тот вернется домой из поездки.

Мои адвокаты перед тем, как я улетел, и это люди, которые работают на крупную юридическую фирму,... одну из крупнейших юридических фирм, говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций. Такер Карлсон, журналист

Однако Такер Карлсон подчеркнул, что в России он не чувствовал себя в опасности.

"Сумасшествие". Карлсон рассказал, как решения Вашингтона испортили США.

Фото и видео: YouTube / Lex Fridman