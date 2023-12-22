Иностранец оценил работу Белого дома по ограничениям.

Американскую администрацию портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон в интервью для Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube-канале.

Санкции навсегда изменят США, стандарты жизни и то, как работает правительство. Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие. Такер Карлсон, эксперт

Напомним, что иностранец Такер Карлсон приезжал в Москву в феврале 2024 года ради того, чтобы взять интервью у российского президента Владимира Путина. Видеозапись разговора была опубликована в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы оказалась посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и коллективным Западом. На текущий момент данное интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.

Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального*.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фото и видео: YouTube / Lex Fridman