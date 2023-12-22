Американскую администрацию портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции. Соответствующее заявление сделал местный журналист Такер Карлсон в интервью для Лекса Фридмана, опубликованном на YouTube-канале.
Санкции навсегда изменят США, стандарты жизни и то, как работает правительство. Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие.
Такер Карлсон, эксперт
Напомним, что иностранец Такер Карлсон приезжал в Москву в феврале 2024 года ради того, чтобы взять интервью у российского президента Владимира Путина. Видеозапись разговора была опубликована в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы оказалась посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и коллективным Западом. На текущий момент данное интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального*.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Фото и видео: YouTube / Lex Fridman
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