Такер Карлсон прокомментировал смерть Навального*

Журналист заметил, что не интересовался судьбой оппозиционера.

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze и журналисту Глену Беку назвал идиотами тех, кто считает, что Москва может быть причастна к смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Иностранный эксперт пошутил о том, что это он убил активиста в России. Однако затем гость шоу отметил, что понятия не имеет, действительно ли Навальный был убит или умер своей смертью. Эксперт пояснил, что как личность тот не очень интересовал представителя медиа.

Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит. На самом деле в России на 100 миллионов больше людей и у нее гораздо более сильный промышленный потенциал. Это просто безумие. Такер Карлсон, журналист

Песков: не воспринимаем требования Борреля о расследовании смерти Навального*.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фото и видео: YouTube / Glenn Beck