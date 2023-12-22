Песков: не воспринимаем требования Борреля о расследовании смерти Навального*

В Кремле не воспринимают требования главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о расследовании смерти российского оппозиционера Алексея Навального*. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении Боррель потребовал от Москвы разрешения на проведение "независимого и транспарентного международного расследования" смерти Навального*. Ранее в Кремле отмечали, что это является внутренним делом страны.
Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, по информации УФСИН РФ, Алексей Навальный* скончался 16 февраля в ИК №3 "Полярный волк" поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее мы сообщали, что на акциях памяти Навального* задержаны более 50 петербуржцев.
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* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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