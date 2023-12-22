Песков: не воспринимаем требования Борреля о расследовании смерти Навального*

Ранее в Кремле отмечали, что это является внутренним делом страны.

В Кремле не воспринимают требования главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о расследовании смерти российского оппозиционера Алексея Навального*. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении Боррель потребовал от Москвы разрешения на проведение "независимого и транспарентного международного расследования" смерти Навального*. Ранее в Кремле отмечали, что это является внутренним делом страны.

Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, по информации УФСИН РФ, Алексей Навальный* скончался 16 февраля в ИК №3 "Полярный волк" поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее мы сообщали, что на акциях памяти Навального* задержаны более 50 петербуржцев.

Видео: Telegram / СМОТРИ

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.