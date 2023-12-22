На акциях памяти Навального* задержаны более 50 петербуржцев

В отношении всех задержанных составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

По данным на 22:55 субботы, 17 февраля, Дзержинский, Василеостровский, Ленинский и Куйбышевский районные суды Петербурга привлекли к ответственности 51 человека, которые были задержаны во время акций памяти политика Алексея Навального* на Воскресенской набережной у памятника жертвам политических репрессий и Троицкой площади. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Арестованы 42 петербуржца. В отношении всех задержанных составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

На 6 суток арестовали одного человека, 5 суток – 15 человек, 4 суток – трех, 3 суток – девятерых, 2 суток – шестерых и 1 сутки – восьмерых. Девять горожан получили штраф: пятеро из них заплатят 10 тыс. рублей, а двое – 15 тыс. рублей.

Напомним, по информации УФСИН РФ, Алексей Навальный* скончался 16 февраля в ИК №3 "Полярный волк" поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее мы рассказывали о том, что с инсультом госпитализирован священник Михнов-Вайтенко, задержанный до проведения панихиды по Навальному* в Петербурге.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.