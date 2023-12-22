С инсультом госпитализирован священник Михнов-Вайтенко, задержанный до проведения панихиды по Навальному* в Петербурге

В его отношении составлен административный протокол по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

В Петербурге задержали священника Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко, который планировал провести панихиду по политику Алексею Навальному* у Соловецкого камня 17 февраля. Из отдела полиции его госпитализировали с инсультом, сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем tg-канале накануне вечером.

Григорий Михнов-Вайтенко госпитализирован с инсультом. В 43-й отдел полиции его адвокат вызвал "Скорую", Григория отвезли в больницу и приняли решение о госпитализации. Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга

В отношении Григория Михнова-Вайтенко составлен административный протокол по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка). При этом бывший священник РПЦ не доехал до места проведения панихиды по Алексею Навальному* – его задержали на выходе из дома.

На данный момент о состоянии здоровья Григория Михнова-Вайтенко ничего неизвестно.

Напомним, по информации ФСИН РФ, Алексей Навальный* скончался 16 февраля в ИК №3 "Полярный волк" поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга собрались у памятника жертвам политических репрессий.

Фото: Telegram / ВишНевскоеВремя

* Внесен в реестр террористов и экстремистов РФ.