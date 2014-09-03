Центр Петербурга и часть Петроградки начали перекрывать перед шествием в память Бориса Немцова

Улицы полны полиции и Росгвардии.

Днем в субботу, 27 февраля, в центре Петербурга и на Петроградской стороне начали появляться ограждения, полицейские машины и автобусы для "задержанных". Предвестники задержаний в день акции памяти политика Бориса Немцова заметили читатели Telegram-канала "Протестный Петербург".

27 февраля поклонники и последователи Бориса Немцова планируют почтить память политика, убитого в Москве шесть лет назад. Акция пройдет у станции метро "Горьковская" на Троицкой площади, у Соловецкого камня – памятника жертвам политических репрессий.

Сейчас у "Горьковской" уже выстроилась техника силовиков и заборы, площадь полна полиции и бойцов Росгвардии, но никого из прохожих не трогают, пишут в Telegram. Рядом с машинами правоохранителей заметили и снегоуборочную технику.

Слева стоит снегоуборочная техника. Правильно, не время убирать город от грязных сугробов, есть дела поважнее. посетовали петербуржцы

Видео: Telegram / Протестный Петербург