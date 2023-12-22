Петербургский суд вернул материалы дела в отношении Михнова-Вайтенко

Согласно процессуальному кодексу, судья не мог принять решение без фигуранта дела, поскольку ст. 20.2.2 КоАП РФ предполагает арест на 15 суток, чему помешала его госпитализация с инсультом.

Петроградский районный суд Петербурга вернул материалы дела об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка) в отношении священника Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко, планировавшего провести панихиду по политику Алексею Навальному* у Соловецкого камня 17 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе объединенных городских судов 22 февраля.

Согласно процессуальному кодексу, судья не мог принять решение без фигуранта дела, поскольку ст. 20.2.2 КоАП РФ предполагает арест на 15 суток, чему помешала его госпитализация с инсультом. Григорий Михнов-Вайтенко с 20 февраля находится дома на больничном.

Материалы возвращены в порядке ст. 29.4 КоАП РФ, а именно из-за недоставления возможного правонарушителя. Рассматривать материалы по правонарушению, если наказание предусматривает арест, без фигуранта нельзя. Пресс-служба объединенных судов Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге арестован автор граффити на улице Маршала Захарова.

Фото: Piter.TV

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.