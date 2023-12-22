В Петербурге отправлен в СИЗО подозреваемый в попытке диверсии на аэродроме в Карелии

Петербуржец просил в страже отказать, но суд поддержал следствие, учитывая и то, что он ранее был судим за уничтожение имущества путем поджога.

По решению Петроградского районного суда Петербурга отправлен под стражу мужчина, подозреваемый в покушении на диверсию с посягательством на уничтожение военной авиационной техники (п. "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом 23 мая рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем tg-канале.

Фигуранта задержали в Петрозаводске с болторезом, канистрой бензина и охотничьими спичками. Он направлялся к аэродрому "Бесовец", чтобы за денежное награждение выполнить поручения, связанные с поджогом объектов инфраструктуры.

Ходил К. возле аэродрома, выведывал, фотографировал, машину припарковал рядом в лесу. Но аэродром военный, так что никто долго гулять К. не дал: в 19:00 фигурант начал прогулку и в 19:10, благодаря военнослужащим, уже закончил. В автомобиле нашли еще перчатки, шарф-воротник черного цвета и шапку. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Петербуржец просил в страже отказать, но суд поддержал следствие, учитывая и то, что он ранее был судим за уничтожение имущества путем поджога. Освободился в феврале, после чего снова взялся за бензин и спички. Срок меры – 21 июля.

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Фото: Piter.TV