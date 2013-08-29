Срок задержания бывшему медиаменеджеру Пригожина продлили в Петербурге

Горбунова задержали 22 июня.

Петроградский районный суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания бывшему топ-менеджеру медиацентра "Патриот" Илье Горбунову. Ему вменяется п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере), рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

В апреле этого году Горбунов "организовал ряд публикаций в разных информационных ресурсах", содержащих сведения, которые порочили честь и достоинство председателя правления Фонда развития новых медиа. Фигурант при личной встрече потребовал от потерпевшего 4 млн рублей.

21.06.2024 Горбунов, в ходе личного общения с М., продолжил высказывать угрозы, после чего лично получил от последнего часть требуемой суммы денежных средств, имитирующих 1 520 000 рублей, которые потерпевший передал Горбунову под действием угроз распространения сведений, позорящих М., после чего фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по г. СПб и ЛО. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Экс-менеджера задержали 22 июня, обвинение ему не предъявлялось.

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Фото: Piter.TV