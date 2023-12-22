Жители Петербурга собрались у памятника жертвам политических репрессий. Есть задержанные

Прибывшие на место полицейские сообщили, что сбор у памятника не согласован, и необходимо покинуть место.

Вечером 16 февраля в Петербурге, у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, собрались горожане. К месту около 21:00 приехал автомобиль правоохранителей "Газель", передает "ЗАКС.ру".

По данным издания, в автозаки отправили не менее 10 человек. Полицейские заявили, что сбор у памятника не согласован, и необходимо покинуть место.

По словам депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского, в числе задержанных оказался журналист Алексей Душутин. Корреспондента уже отпустили.

Кроме того, Борис Вишневский отметил, что горожане пришли на Воскресенскую набережную в память об Алексее Навальном* – основателе ФБК**. Сегодня, 16 февраля, мы сообщали о том, что политик скончался.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

** ФБК (Фонд борьбы с коррупцией**) признан экстремистским и ликвидировано на территории РФ.

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