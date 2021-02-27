У Соловецкого камня в память о Борисе Немцове пройдет траурная акция

Участников просят соблюдать формат мероприятия и не собираться толпой.

В воскресенье, 27 февраля, у Соловецкого камня возложат цветы в память о Борисе Немцове. Об этом сообщила пресс-служба петербургского отделения партии "Яблоко".

Традиционная акция пройдет с 13 до 15 часов. Соловецкий камень находится на Троицкой площади. Чтобы не нарушать антикоронавирусное законодательство, количество участников акции не должно превышать 20 человек.

Просим всех, кто планирует участвовать в траурном мероприятии, соблюдать очередность и заявленный формат акции, учитывать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации, в частности, обязательно использовать защитные маски. говорится в сообщении "Яблока".

Борис Немцов был российским политиком, депутатом Ярославской областной думы. Он был убит 27 февраля 2015-го года.

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА