Москвичи несут к месту трагедии цветы.

В центре Москвы проходит акция памяти Бориса Немцова. Об этом сообщили представители информационного агентства ТАСС. По данным журналистов, активисты начали собираться на Большом Москворецком мосту. В 2015 году 27 февраля на данном месте погиб оппозиционер. Люди приносят к стихийному мемориалу цветы, а затем оставляют их на тротуаре. В настоящее время почтить память погибшего пришли около сотни местных жителей.

В настоящее время столичная полиция перекрыла вход на Красную площадь и усилила меры безопасности на мосту. На проезжей части дежурит экипаж ДПС. Силовики отделили пешеходные тротуары от дороги специальными ограждениями. Войти на южную часть моста сейчас могут только представители прессы.

Напомним, что сопредседатель политической партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил пятерых исполнителей преступления к лишению свободы. Тюремный срок заключенные Заура Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев отбывают в колонии строгого режима.

Иностранные послы возложили цветы к месту убийства Немцова.

Видео: YouTube / Рупор Москвы