Иностранные послы возложили цветы к месту убийства Немцова

Память оппозиционера почтили послы Британии, США и Латвии.

Иностранные послы возложили цветы к месту убийства Бориса Немцова. Об этом сообщили представители дипломатических миссий из США, Латвии и Великобритании. Место трагедии, которая произошла 27 февраля 2015 года, посетили Джон Салливан, Марис Риекстиньш и Дебора Броннерт. По данным Twitter-аккаунта пресс-секретаря дипмиссии Вашингтона Ребекки Росс, посол США в РФ присоединился к коллегам, чтобы почтить память в связи с шестой годовщиной жестокого убийства оппозиционного деятеля.

Посол Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы на месте его убийства шесть лет назад. Борис Немцов в Великобритании вызывал восхищение своей деятельностью по продвижению демократии и прав человека в России. Twitter британского посольства в РФ

Напомним, что Борис Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких правительственных постов. С 2000-ых годов он встал на сторону оппозиции. Чиновника убили в ночь на 27 февраля на Большом Москворецком мосту. В 2017 году правоохранительные органы осудили пятерых исполнителей заказа. Все фигуранты уголовного дела получили сроки от 11 до 20 лет.

На митинг памяти Немцова разрешили выйти 50 горожанам.

Фото: Twitter/Rebecca Ross

