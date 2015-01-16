  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На митинг памяти Немцова разрешили выйти 50 горожанам
Вчера, 22:55
97
smirenny

На митинг памяти Немцова разрешили выйти 50 горожанам

0 0

Встреча пройдет у Соловецкого камня в период с 13 до 15 часов в эту субботу.

В четверг, 25 февраля, депутат Борис Вишневский известил подписчиков своего telegram-канала, что губернатор Петербурга разрешил провести акцию памяти Бориса Немцова при условии, что мероприятия пройдут с выполнением действующих коронавирусных ограничений. 

Однако Смольный разрешил встретиться только 50 горожанам. 

Всё нормально, мероприятие возможно, препятствовать нам не будут. Встречаемся у Соловецкого камня в период с 13 до 15 часов в субботу, 27 февраля

отметил депутат.

Участники акции должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. 

Ранее мы писали, что мужчина развесил полотенца в вагоне метрополитена на "красной" ветке.

Фото: "Вконтакте" / "Год Бориса Немцова".

Теги: митинг, немцов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии