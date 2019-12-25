Мужчина развесил полотенца в вагоне метрополитена на "красной" ветке

Пользователи посмеялись над ситуацией.

Поведение петербуржца, который развесил два полотенца на поручне в вагоне метро, удивило пользователей. Снимок был опубликован в группе "Девяткино LIVE | Мурино" в "ВКонтакте". По словам автора фото, оно было сделано 23 февраля.

Также у мужчины было ведро. Одна из комментаторов по имени Анастасия отметила, что вчера видела еще 7-8 человек с ведрами в метро. Она предположила, что это была какая-то акция.

Прекрасно... Еще бы трусы вывесили.

Хорошо не носки. написали в комментариях.

Полотенца не мешали пассажирам, но ситуацию сочли странной, а кто-то ― смешной.

Ранее феминистки предложили изменить названия станций метро в Петербурге.

Фото: vk.com/9kino.live