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Мужчина развесил полотенца в вагоне метрополитена на "красной" ветке
Сегодня, 11:23
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nadezhda_sib

Мужчина развесил полотенца в вагоне метрополитена на "красной" ветке

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Пользователи посмеялись над ситуацией.

Поведение петербуржца, который развесил два полотенца на поручне в вагоне метро, удивило пользователей. Снимок был опубликован в группе "Девяткино LIVE | Мурино" в "ВКонтакте". По словам автора фото, оно было сделано 23 февраля.

Также у мужчины было ведро. Одна из комментаторов по имени Анастасия отметила, что вчера видела еще 7-8 человек с ведрами в метро. Она предположила, что это была какая-то акция.

Прекрасно... Еще бы трусы вывесили.

Хорошо не носки.

написали в комментариях. 

Полотенца не мешали пассажирам, но ситуацию сочли странной, а кто-то ― смешной. 

Ранее феминистки предложили изменить названия станций метро в Петербурге. 

Фото: vk.com/9kino.live

Теги: метрополитен, пассажиры, полотенце
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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