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Экс-президент Грузии выступила на митинге в Тбилиси

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Зурабишвили поддержала задержанных активистов и лидеров оппозиционных партий.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси. Об этом сообщает "РИА Новости".

В столице Грузии продолжаются акции протеста, начиная с 28 ноября 2024 года, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке рассмотрении вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе. В воскресенье, 29 июня, протестующие снова собрались у здания парламента.

Зурабишвили поддержала задержанных активистов и лидеров оппозиционных партий. По словам экс-президента, ее единственной целью является "спасение страны". Она подчеркнула, что нынешняя власть ничего не сможет сделать, если  оппозиция будет едина.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году.

Видео: YouTube / Salome Zourabichvili

Теги: грузия, митинг, саломе зурабишвили, тбилиси, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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