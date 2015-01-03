Экс-президент Грузии выступила на митинге в Тбилиси

Зурабишвили поддержала задержанных активистов и лидеров оппозиционных партий.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси. Об этом сообщает "РИА Новости".

В столице Грузии продолжаются акции протеста, начиная с 28 ноября 2024 года, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке рассмотрении вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе. В воскресенье, 29 июня, протестующие снова собрались у здания парламента.

Зурабишвили поддержала задержанных активистов и лидеров оппозиционных партий. По словам экс-президента, ее единственной целью является "спасение страны". Она подчеркнула, что нынешняя власть ничего не сможет сделать, если оппозиция будет едина.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году.

Видео: YouTube / Salome Zourabichvili