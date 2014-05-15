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Кобахидзе: Грузия будет готова к членству в ЕС к 2030 году

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По его словам, эта цель отражена в Конституции Грузии.

Грузия будет готова к членству в Евросоюзе к 2030 году. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, эта цель отражена в Конституции Грузии. Кобахидзе отметил, что достичь этой цели возможно, если "будет обеспечен справедливый подход". Премьер добавил, что на данном этапе грузинская сторона выслушивает лишь грубые и необоснованные заявления от Запада в отношении правящей партии.

Мы надеемся, что подходы в ЕС будут улучшены.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Ранее премьер Грузии назвал инцидент с флагом России в Тбилиси бескультурьем.

Видео: YouTube / Georgian Public Broadcaster

Теги: грузия, евросоюз, ираклий кобахидзе
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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