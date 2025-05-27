Ираклий Кобахидзе заявил о бескультурье артиста, отметившегося таким скандалом.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал надругательство над государственным флагом России в Тбилиси бескультурьем. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами.

Когда ты выходишь перед несколькими тысячами, без разницы, какой флаг ты держишь, и совершаешь такое, это не соответствует грузинской культуре. Это попросту бескультурье. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Напомним, что по социальным сетям распространился видеоролик, на котором грузинский певец осквернил российский триколор. Инцидент произошел во время музыкального фестиваля, проводимого в столице. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам России Мария Захарова заявила общественности о том, что правоохранительные органы нашего государства дадут соответствующую оценку этой ситуации. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту надругательства над российским флагом.

Грузинский премьер написал открытое письмо Трампу и Венсу.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze