Ираклий Кобахидзе напомнил о важной поддержке, которую Грузия оказала США.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме для американского президента-республиканца Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса выразил недоумение из-за длительного молчания со стороны Белого дома по поводу перезагрузки двусторонних грузинско-американских отношений и восстановлению стратегического партнерства между Вашингтном и Тбилиси. Он разместил текст письма в собственных социальных сетях. Иностранный чиновник отметил, что несколько недель назад уже обращался к американскому руководству, а ранее неоднократно выражал готовность к "перезагрузке с чистого листа и по конкретному плану". Однако ответа он так и не получил.

рузия поддерживала США в самых горячих точках, включая Ирак и Афганистан, где Грузия была представлена наибольшим количеством солдат на душу населения. Только благодаря участию в этих двух миссиях наша маленькая страна сэкономила для США 2,5 миллиарда долларов, что во много раз превышает реальную помощь, оказанную Грузии. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Иностранный чиноник отметил, что согласно международным рейтингам, Грузия остается лидером в регионе по таким критериям как демократия, верховенство закона, права человека, свобода СМИ, независимость судебной системы, прочность государственных институтов и отсутствие коррупции. ТПремьер-министр добавил коллегам, что риторика местного правительства и американской администрации в публичном пространстве совпадает по идеологии. Вс связи с этими обстоятельствами Ираклий Кобахидзе указал, что на фоне такой совместимости грузинский народ ожидал, что Тбилиси будет одной из первых стран Европы, к которой вашингтонская администрация проявит особый интерес. Сейчас же власти ждут того, что противостояние с Белого дома с "глубинным государством" является искренним и закончится его поражением.

Правительство Грузии терпеливо ждет этого момента, который должен стать основой для перезагрузки грузинско-американских отношений и восстановления стратегического партнерства между нашими странами. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze