Грузия сократила срок безвизового пребывания украинцев в республике

Въехавшие в страну после 24 февраля 2025 года будут подвергнуты новым условиям.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал постановление о сокращении безвизового срока пребывания граждан Украины в стране с трех лет до одного года, – сообщает Sputnik Грузия.

Теперь украинцы, которые въехали в страну до 24 февраля 2025 года, смогут оставаться в Грузии до 24 февраля 2026 года. Те же, кто прибыл в республику позже этой даты, будут подчиняться новым условиям.

Напомним, что ранее безвиз для граждан Украины составлял один год. После начала специальной военной операции продолжительность безвизового пребывания увеличивали – сначала до двух, а потом и до трех лет.

Накануне мы писали, что президент Грузии подписал закон об иностранных агентах.

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