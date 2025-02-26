В ЮАР сорвали проукраинский митинг песней "Сигма-бой"

В ситуацию вмешалась прибывшая полиция.

В ЮАР группа людей с российскими флагами сорвала проукраинский митинг. Об этом сообщает издание Independent Online.

По информации источника, инцидент произошел 23 февраля. "Ассоциация украинцев ЮАР" организовала демонстрацию с плакатами и флагами в Дурбане. К ним подошла группа местных с российскими флагами под популярную песню "Сигма-бой". В ситуацию вмешалась прибывшая полиция. Правоохранители разняли толпу и приказали группе людей с российскими флагами разойтись.

Ранее мы сообщали, что Катя Лель записала дуэт с исполнительницей хита "Сигма-бой".

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