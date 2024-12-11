Катя Лель записала дуэт с исполнительницей хита "Сигма-бой"

Сообщается, что премьера трека состоится весной

Катя Лель, известная хитами "Мой мармеладный" и "Муси-пуси", объединилась со школьницей Betsy – автором вирусного трека "Сигма-бой", для записи совместной песни. Лель поделилась этой новостью в своем Telegram-канале и даже опубликовала фрагмент композиции.

Идея коллаборации, по словам певицы возникла из желания объединить энергию мирового хита "Сигма-бой" с узнаваемым стилем самой Кати. Премьера нового трека "Делулу" состоится 14 марта на концерте исполнительницы в Москве.

Напомним, "Мой мармеладный", выпущенный в 2004 году, неожиданно обрел вторую жизнь в 2023 году, став вирусным трендом в TikTok. Пользователи по всему миру снимали видео, танцуя под песню в русских народных костюмах и меховых шапках, а "Сигма-бой" в начале 2025 года ворвался в топ-10 чарта Billboard, одного из самых авторитетных музыкальных рейтингов мира, и в четверку лучших клипов YouTube Music Россия.

Ранее мы писали, что в Киеве назвали песню "Сигма-бой" инструментом информационной войны.

Видео: Катя Лель / Telegram

