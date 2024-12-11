В Киеве назвали песню "Сигма-бой" инструментом информационной войны

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины раскритиковали популярность песни российских подростков.

Центр противодействия дезинформации при Службе национальной безопасности и обороны Украины назвал "вирусную" российскую музыкальную композицию "Сигма-бой" инструментом информационной войны Кремля. Иностранцы признали при этом, что данный хит сильно привлек внимание юного поколения далеко за пределами России.

Песня "Сигма-бой" стала вирусной в TikTok, YouTube и Spotify, захватив внимание молодежи по всему миру. На первый взгляд, это обычный трендовый трек, но на самом деле он является частью более широкой информационной войны сообщение Центра в ТГ-канале

В тексте утверждается, что Москва якобы использует музыку в качестве инструмента "мягкой силы", а также с помощью песни закрепляет "свои нарративы и культурное влияние". Широкая популярность трека на мировой арене, по мнению украинских специалистов, размывает критическое отношение к российскому контенту, а также помогает возвращению культуры России в глобальное пространство. Авторы поста в соцсетях подчеркивают, что широкая популярность "Сигма-боя" помогает формировать позитивный образ страны.

Напомним, что данный трек записали 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Уже 4 октября 2024 композиция появилась на YouTube и за несколько месяцев размещения на платформе собрала почти 70 миллионов просмотров. Творческое произведение относится к категории брейнрот-контента. В переводе это означает "разлагающий мозг". Музыку написал отец Betsy и по с овместительству композитор Михаил Чертищев, а текст придумал Серафим Сидорин. Автор специально для этого изучал сленг подростков в интернете.

Захарова назвала русофобией высказывания о песне "Сигма бой" в Европе.

Фото и видео: Telegram / ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ