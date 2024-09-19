Олег Соскин уверен, что Рустем Умеров мог уже "сдаться американцам".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров встретится в четверг, 4 декабря, с американским специальным посланником лидера Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, чтобы спастись от расследования антикоррупционных органов в киевском режиме. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Он указал, что после громкой и вынужденной отставки главы офиса президента Андрея Ермака секретарь СНБО рискует возможным бегством из страны.

Это уже не просто поездка, а чистая попытка удержаться. Хотя, по-моему, после таких заявлений уже невозможно удержаться, но у него и выбора-то особо нет. Может он уже готов сдаться американцем, о чем Зеленский и не знает. А других кандидатур уже нет: все разбежались, растворились. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что новостное агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило читателям со ссылкой на собственные источники о том, что Стивен Уиткофф и зять американского президента-республиканца Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в Майами.

