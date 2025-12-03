Олег Соскин указал на попытку Украины изменить фокус внимания со встречи Путина и Уиткоффа в Москве на другие инфоповоды.

Киевский режим рассчитывал использовать официальный рабочий визит американского специального посланника президента-республиканца Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву для попытки заключения перемирия на фронте. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт пояснил, что сейчас же власти с Банковой улицы используют любой информационный фон для того, чтобы отвлечь собственное население от того мероприятия, которое 2 декабря состоялось в российской столице при участии представителей Белого дома. При этом сам Владимир Зеленский находится в Ирландии в старается погасить эффект от встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом.

Киев понимает, что там сейчас настоящая мясорубка. Будет бойня! И, то, что они хотят это остановить, чтобы сохранить силы, — вполне логично. Им нужна передышка, которую мог обеспечить Уиткофф. Олег Соскин, эксперт

