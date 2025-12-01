В Киеве обратились к Зеленскому после переговоров в США

Олег Соскин считает, что сейчас США больше волнует Венесуэла, чем капризы украинских властей.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не даст лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому время на принятие и изменение условий Вашингтона из-за необходимости решения вопроса с Венесуэлой. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт пояснил, что сейчас лидер Белого дома понимает, что власти из Каракаса могут оказать значительное сопротивление любым попыткам вторжения на территорию латиноамериканской республики, поэтому теперь США нужно продумать тщательно свои дальнейшие шаги.

У Трампа просто нет времени на какие-то другие варианты, потому что у него тут Венесуэла зависла, а она ему нужнее. Так или иначе армия Венесуэлы заряжена на любое противодействие, и Трамп это понимает. Он достаточно умен, чтобы не вводить туда войска. Олег Соскин, эксперт

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин