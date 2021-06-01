"О чем вообще говорить": в Киеве резко высказались о принуждении России

Олег Соскин уверен, что Владимир Зеленский больше не нужен Дональду Трампу.

Европейские политические элиты потеряли возможность диктовать Москве условия завершения регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт пояснил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский также упустил возможность сыграть в переговорном процессе хоть какую-нибудь значимую роль, так как моментально отказался рассматривать американский мирный план. По версии эксперта, теперь этот политический деятель с Банковой улицы больше не нужен лидеру Белого дома Дональду Трампу.

О чем вообще Европа может говорить с Российской Федерацией? Гнилое, распавшееся — о чем оно может говорить? Ни о чем. <…> Там одни мыши бегают. Поэтому, все — приплыли. Олег Соскин, эксперт

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин