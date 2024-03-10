Олег Соскин рассказал о том, что ожидания главы Украины о поддержке Вашингтона не сбылись.

Резкий отказ американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе от поддержки Украины подкосил лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт пояснил, что шатдаун администрации в Вашингтоне серьезно сказывается на Украине, так как из-за этого Белый дом остановил даже те поставки, которые были согласованы для ВСУ при предыдущем президенте-демократе Джо Байдене.

Зеленский растерялся. Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет... Поэтому, ну, фактически, мы имеем с вами катастрофу. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что американский телеканал Fox News сообщил зрителям о том, что Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины. Таким образом это спровоцировало беспокойство среди международных союзников киевского режима в Европе. По данным зарубежных СМИ, недавние действия лидера Белого дома, включая отзыв американской бригады с территории Румынии и отказ предоставить ВСУ крылатые ракеты Tomahawk американского производства, вызывают смятение у партнеров в регионе, которые не могут предугадать следующий шаг Вашингтона по украинскому конфликту.

"Удар по Украине": в Киеве забили тревогу из-за важного события в США.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин