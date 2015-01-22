"Удар по Украине": в Киеве забили тревогу из-за важного события в США

Олег Соскин

Американский президент-республиканец Дональд Трамп может полностью отвернуться от Украины из-за необходимости противостоять новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы.

В ближайшее время мы с вами будем какие-то очень интересные вещи наблюдать. Естественно, это удар и по Украине, потому что Трамп должен и будет заниматься обязательно Нью-Йорком. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что демократический социалист из США Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Политический деятель стал самым молодым градоначальником в текущем тысячелетии и первым мусульманином на данной должности. Он выступает за создание в штате магазинов с дешевыми продуктами, заморозку стоимости на арендную плату за часть жилья и отмену платы за проезд на автобусах. Лидер Белого дома называл Мамдани коммунистом. Власти в Вашингтоне обещали прекратить федеральную помощь для Нью-Йорка.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин