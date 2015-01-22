  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:24
163
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Удар по Украине": в Киеве забили тревогу из-за важного события в США

0 0

Олег Соскин

Американский президент-республиканец  Дональд Трамп может полностью отвернуться от Украины из-за необходимости противостоять новому мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал иностранный политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. 

В ближайшее время мы с вами будем какие-то очень интересные вещи наблюдать. Естественно, это удар и по Украине, потому что Трамп должен и будет заниматься обязательно Нью-Йорком.

Олег Соскин, эксперт

Напомним, что демократический социалист из США Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Политический деятель стал самым молодым градоначальником в текущем тысячелетии и первым мусульманином на данной должности. Он выступает за создание в штате магазинов с дешевыми продуктами, заморозку стоимости на арендную плату за часть жилья и отмену платы за проезд на автобусах. Лидер Белого дома называл Мамдани коммунистом. Власти в Вашингтоне обещали прекратить федеральную помощь для Нью-Йорка.

"Постепенно уничтожать": в Киеве высказались о разговоре Путина и Трампа.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: олег соскин, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии