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Зеленский поручил подготовить города Украины к круговой обороне
Сегодня, 8:52
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Зеленский поручил подготовить города Украины к круговой обороне

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Ранее решение приняли представители СНБО Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о строительстве полосы инженерных заграждений, необходимых для круговой обороны местных городов. Соответствующий документ размещен на официальной сайте украинского политического деятеля. Указом введено решение, одобренное Советом по национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины "О мерах развития полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации". При этом СМИ уточнили, что текст постановления оказывает доступен только для служебного пользования, а подробности его не публикуются для широких масс.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Владимир Зеленский возложил контроль за исполнением решения на секретаря СНБО Игоря Клименко. 

Зеленский вдохнул нечто в прямом эфире.

Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Теги: владимир зеленский, снбо украины
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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