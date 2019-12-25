Ранее решение приняли представители СНБО Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о строительстве полосы инженерных заграждений, необходимых для круговой обороны местных городов. Соответствующий документ размещен на официальной сайте украинского политического деятеля. Указом введено решение, одобренное Советом по национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины "О мерах развития полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации". При этом СМИ уточнили, что текст постановления оказывает доступен только для служебного пользования, а подробности его не публикуются для широких масс.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Владимир Зеленский возложил контроль за исполнением решения на секретаря СНБО Игоря Клименко.

Зеленский вдохнул нечто в прямом эфире.

Фото: Telegram / Zelenskiy / Official