В МИД России напомнили о давнем противоборстве Европы с Москвой.

Информационная война против Москвы вечная, так как речь идет об одном из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи. Соответствующее заявление в интервью изданию "Эксперт" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что противостояние с коллективным Западом принимало азные виды, мутировало от прямых атак до осуществления диверсий, а также были задействованы новые и новейшие технологии, включая цифровые.

Отличие от других войн в том, что у информационной нет ни начала, ни конца, она вечная, так как по сути это одно из проявлений борьбы добра со злом, противления обману и лжи, стремления к истине. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова говорила о том, что Запад в ходе информационной войны против российского руководства переписывает историю из-за того, что просто не может простить Кремлю решающую роль в разгроме нацизма и освобождении европейского региона.

Захарова: на фоне кризиса ЕС необходим "враг" в лице РФ, чтобы списать провалы.

Фото: МИД России