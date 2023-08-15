В МИД РФ напомнили о стратегии ЕС по уничтожению всего русского.

Европейским политическим элитам необходим "враг" в лице Москвы на фоне острого социально-экономического кризиса в их регионе, чтобы списать на российское руководство свои собственные провалы. Соответствующее заявление в интервью изданию "Эксперт" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что коллективный Брюссель по-прежнему грезит о нанесении нашему государству стратегического поражения, а ради такой идеи страны-члены ЕС готовы идти на все.

Для оправдания агрессии и канализации накапливающегося в обществе негатива против России развернута многокомпонентная диффамационная кампания, подпитываемая постоянными провокациями, фейками и прямой ложью. На фоне острого социально-экономического кризиса современным евроэлитам жизненно необходим "враг", на которого можно свалить все собственные беды и списать свои провалы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что именно руками Запада был создан и вскормлен неонацистский киевский режим, который нацелен на ликвидацию всего русского. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что европейский блицкриг против Москвы не удался, санкционное давление провалилось, а накачка вооружением ВСУ не может изменить ситуацию на линии соприкосновения.

Захарова: Россия настаивает на неприменении силы Грузией против Цхинвала и Сухума.

