В МИД России напомнили о годовщине агрессии властей из Тбилиси против Цхинвала.

Начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией будет способствовать стабилизации обстановки в приграничных районах Абхазии, Грузии и Южной Осетии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница дала комментарий в связи с годовщиной агрессии властей из Тбилиси против Цхинвала. Во внешнеполитическом ведомстве раскрыл первоочередные задачи в переговорном процессе между сторонами, в число которых входит заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии. По словам Марии Захаровой, этот документ может служить не только надежной гарантией от повторения трагических событий августа 2008 года, но также отправной точкой для движения к нормализации в треугольнике "Тбилиси - Сухум - Цхинвал".

Стабилизации же обстановки в приграничных районах трех государств будет способствовать начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией. Россия как ближайший сосед Абхазии, Грузии и Южной Осетии готова всемерно содействовать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова также указала на роль Мосвы в мирном урегулировании конфликта. Она уточнила, что международное сообщество отстранилось от попыток усмирить агрессора, а Россия оказалась единственной страной, давшей своевременный и адекватный ответ "на это вероломное нападение".

