В МИД России оценили слова комментаторов о том, что жители Молдавии сами проголосовали за кандидата в президенты.

Обвинять молдавских избирателей в том, что они сами выбрали режим президента Майи Санду, это все равно, что обвинять жертву карточных шулеров в проигрыше. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница ответила на вопрос ведущего шоу. Эксперт указала на идеологию стягивания республики коллективным Западом и натовскими державами в разрушительный суховей.

Это как с шулером. Проиграл же. Ну ты ж проиграл. Это же шулер перед тобой. Это же крапленые карты. Они же меченые. Это же подсадные игроки. Какая же это игра? Какой же это выигрыш? Это обман. Это - обман, потому что за этим за всем стоят западные - даже не только деньги... Самое главное - стоит идеология Запада. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве России указали, что для воплощения подобной идеологии Западу нужны проводники. В этом вопросе Кишинев не стал первым, не будет последним "кукушонком", а ми ру надо готовиться и к другим "подброшенным". Одним из ярчайших примеров современности Мария Захарова назвала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Захарова: Евросоюзу пора выделять деньги на евроинтеграцию внутри самого ЕС.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik