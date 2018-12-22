Захарова: Евросоюзу пора выделять деньги на евроинтеграцию внутри самого ЕС

В МИД РФ напомнили о курсе на толерантность и русофобию в ЕС.

Коллективному Брюсселю давно пора выделять денежные средства на евроинтеграцию внутри самого Европейского союза. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что идеологических скреп, кроме ультралиберальной повестки, в ЕС все еще не наработали, а мультигендерность и толерантность себя не оправдали. Во внешнеполитическом ведомстве России указали, что больше идеологии у регионального сообщества нет.

сть еще русофобия – это, конечно, питательная среда. В любом случае, центробежной тенденции внутри Европейского Союза нет. Очевидно, им скрепляться, им держаться друг за друга больше не на чем. Экономическая повестка их интересует? Это антиэкономика – то, чем они занимаются Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что судя по всему, в евросоюзовских школах учителя вместо биологии, физики или химии, преподавали уроки толерантности или мультигендерности. Мария Захарова заметила, что до местного населения не сразу "дошло", что из-такого обучения могут проявиться демографические проблемы.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik