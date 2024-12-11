Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель

Российский президент Владимир Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки страны. Соответствующий указ был подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Присвоить звание „Заслуженный артист Российской Федерации" Лель Екатерине Николаевне — артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственность „Музыкальное агентство Кати Лель".
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Также почетный статус приобрела артистка Елена Ваенга.
Ранее Катя Лель записала дуэт с исполнительницей хита "Сигма-бой".
Фото: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / katyalelofficial, laurakemstach
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