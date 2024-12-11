  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель
Сегодня, 12:33
130
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель

0 0

Российский президент Владимир Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки страны. Соответствующий указ был подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Присвоить звание „Заслуженный артист Российской Федерации" Лель Екатерине Николаевне — артистке-вокалистке, директору по управлению персоналом общества с ограниченной ответственность „Музыкальное агентство Кати Лель".

текст документа

Также почетный статус приобрела артистка Елена Ваенга.

Ранее Катя Лель записала дуэт с исполнительницей хита "Сигма-бой".

Фото: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  katyalelofficial, laurakemstach

Теги: елена ваенга, катя лель
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии