Дочь актрисы Миллы Йовович поддержала популярный тренд с песней Кати Лель

Эвер Андерсон записала ролик под трек российской певицы.

Напевание песни "Мой мармеладный" Кати Лель в зарубежных соцсетях все еще остается трендом. На этот раз ролик под трек записала 16-летняя дочь актрисы Миллы Йовович. Поклонники девушки отмечают, что юная звезда Эвер Андерсон, сыгравшая в картине "Питер Пен и Венди", очень хорошо справилась и даже "попала" в слова российской песни. Они не исключили, что это связано с тем, что мать Эвер, как и бабушка - хорошо говорят по-русски. Иностранка показала публике не только навыки пения, но также и монтажа с переодеванием из домашней одежды (футболки с образом Бритни Спирс) в другой, более праздничный наряд.

Напомним, что в ноябре композиция Кати Лель 20-летней давности внезапно стала вирусной в социальных сетях по всему миру. В определенный момент он даже обошел хиты американской исполнительницы Тейлор Свифт.

Фото и видео: Тик Ток / Эвер Андерсон