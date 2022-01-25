Сеть отреагировала на успех песни "Мой мармеладный"

Иностранцы записывают ролики в соцсетях на композицию Макса Фадеева и Кати Лель.

Спустя 20 лет после выхода в России хит музыкального продюсера Максима Фадеева "Мой мармеладный" бьет рекорды популярности на глобальных площадках. На текущий момент песня исполнительницы Кати Лель вошел в рейтинг лидеров чарта сервиса Spotify. Дополнительно на композицию иностранные блогеры снимают ролики. В этих видео они изображают из себя русских девушек, танцуют и даже пытаются изображать русскую речь. В сервисе TikTok опубликовано тысячи сюжетов на эту тему. Пользователи отечественного сегмента интернета с юмором отнеслись к ситуации, заметив, что западная политика отмены провалилась.

Уточним, что зарубежные блогеры не просто поют хит Кати Лель, но также добавляют русский колорит. Девушек и юношей можно увидеть в меховых шапках-ушанках, шубах и жилетках. Некоторые даже заплетают косы и делают макияж, который, по их мнению, напоминает русских девушек. Такой тренд в социальных сетях называется славянской эстетикой.

Вышел трейлер фильма о самом масштабном туре Бейонсе.

Фото и видео: YouTube | Trend Múnch