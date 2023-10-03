Вышел трейлер фильма о самом масштабном туре Бейонсе

Картина выйдет в свет с 1 декабря.

Американска певица Бейонсе решила рассказать поклонника своего творчества о своем мировом турне Renaissance World Tour на большом экране. Певица анонсировала выход фильма и опубликовала на собственном YouTube-канале трейлер проекта. В описании картины говорится о том, что речь пойдет о закулисье. Зрители увидят тот труд, который артистка вкладывает в выступления перед публикой, а также ее участие во всех аспектах производства продукта.

Получив невероятное признание, турне Бейонсе стало убежищем свободы и радости для более чем 2,7 млн поклонников. анонс фильма

Известно, что международное турне Бейонсе под названием Renaissance World Tour стало самым кассовым женским туром в истории музыкальной индустрии. Речь идет о первом мировом турне звезды за последние пять лет. Предыдущим туром являлся On the Run II, который прошел в 2018 году. Тогда исполнительница дала 48 концертов на территории Северной Америки и в европейском регионе.

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Фото и видео: YouTube / Beyoncé