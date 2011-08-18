Ольга Бузова выпустила клип, где целуется с актером Бондаренко

Видео размещено на YouTube-канале звезды 2 октября.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила журналистам о том, что актер Стас Бондаренко стал первым мужчиной, с которым она по-актерски и профессионально поцеловалась в кадре своего клипа. Звезда шоу-бизнеса снялась с артистом в ролике на свой трек "Позови". Видеоряд представляет собой продолжение музыкального сериала "Вселенная GM", в котором герои Бузовой и Бондаренко вновь встретились. Артистка узнает об обмане партнера и устраивает скандал на кухне во время светского мероприятия. Однако затем пара страстно целуется на разделочном столе.

Сценарий клипа очень нестандартный: мистика и драма, любовь и мелодрама. Виртуальный мир "Вселенной GM" снова соединит героев Ольги Бузовой и Станислава Бондаренко, и борьба с желаниями сквозь время и пространство вспыхнет с новой силой. Несмотря ни на что любовь все равно побеждает. Но какой ценой? описани е проекта

Клип опубликован с социальных сетях 2 октября, хотя сама композиция вышла еще в сентябре. Стихи к ней написал поэт Михаил Гуцериев, а музыку — продюсер Дарья Кузнецова.

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Фото и видео: YouTube / Ольга Бузова