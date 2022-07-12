Гарик Сукачев впервые обратился к поклонникам после выписки из больницы

Артист рассказал, что приступил к работе.

Российский музыкант Гарик Сукачев впервые после выписки из больницы обратился с видеообращением к своим поклонникам. Артист разместил в личном аккаунте социальной сети "Вконтакте" видеообращение. Рокер выразил благодарность поклонникам и всем тех, кто беспокоился о состоянии его здоровья.

Дорогие друзья, вот что хотел сказать, поблагодарить всех вас, кто беспокоился о моем здоровье. Как видите, я уже работаю вновь, спасибо большое, очень трогательно – ваша забота обо мне. Гарик Сукачев, музыкант

Напомним, что в конце июля стало известно о том, что деятеля куль туры госпитализировали из-за ухудшения здоровья. По этой причине Гарик Сукачев не смог выступить на концерте в Карелии. Уже первых числах августа его коллега по цеху Сергей Галанин уведомил журналистов о том, что рокеру стало лучше. В настоящее время артист работает. Его ближайшее выступление запланировано на 20 августа. В этот день музыканта ждут в Воронеже. Там приглашенный гость примет участие в фестивале "Чернозем".

Музыкант Сергей Галанин выпустил клип "Тебя не сломать" в честь защитников Донбасса.

Фото и видео: Вконтакте / Гарик Сукачев