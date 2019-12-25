Группу "Би-2" на ПМЭФ заменит Гарик Сукачёв

Недавно артист опубликовал фотографию, на которой видна татуировка "Родина или смерть".

Вместо группы "Би-2" во время ПМЭФ выступит Гарик Сукачев. Об этом "ТАСС" сообщила PR-менеджер сети ресторанов Ginza Project.

Коллектив должен был выступить 17 июня в ресторане "Гинза". Стоимость одного билета составляла 50 тысяч рублей. Накануне стало известно, что выступления Би-2 не будет. По официальной причине, это связано с "динамикой продаж".

Те, кто не хочет идти на Сукачева, могут сдать билеты и вернуть потраченные средства.

Фото: Instagram (запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta) / @igorsukachev