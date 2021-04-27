Гарик Сукачев ответил уехавшей из России Чулпан Хаматовой и другим артистам

К заявлениям артиста присоединились и другие музыканты, ставшие участниками клипа.

Российский музыкант Гарик Сукачев ответил выехавшей из России актрисе Чулпан Хаматовой и другим артистам, которые покинули территорию страны. Исполнитель записал кавер-версию композиции, которую в 1992 году написал и спел лидер коллектива "Черный обелиск" Анатолий Крупнов. Трек считается одним из лучших в золотой коллекции отечественного рока. Для обновленной записи песни Сукачесв собрал своих друзей и единомышленников.

Но я, я остаюсь. / Там, где мне хочется быть. / И пусть я немного боюсь, / Но я, я остаюсь, /Я остаюсь, чтобы жить! текст песни

К записи треки присоединились Сергей Шнуров, Владимир Шахрин, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр, Настя Полева, группа "25/17", Олег Гаркуша, Сергей Чиграков, Алексей Романов, Андрей Князев, Евгений Маргулис, Светлана Сурганова, Маша Макарова, Максим Кучеренко из "Ундервуда") и другие артисты.

Верка Сердючка ругалась матом и выкрикивала русофобские оскорбления в прямом эфире.

Фото: YouTube / IGORSUKACHEV

Видео: YouTube / Радио Комсомольская Правда