Snoop Dogg выпустил клип о Telegram с картинкой козла с головой Павла Дурова

Рэпер показал специальные подарки, которые можно будет приобрести в мессенджере.

Американский рэпер Snoop Dogg выпустил в социальных сетях видеоклип в стилистике мессенджера Telegram. В ролике иностранный артист анонсировал выпуск собственных тематических коллекционных подарков. В тексте он упомянул "своего племянника" - основателя мессенджера Павла Дурова. Исполнитель даже включил в клип изображение козла с его головой. Видеоклип под названием Gifts ("Подарки") был опубликован на официальном Youtube-канале рэпера. Кадр начинается с того, что репортер вымышленного телеканала TGLA возмущается тем, "какого черта" сейчас происходит в Telegram. Далее зрители видят символ мессенджера - бумажный самолетик. На фоне постоянно проигрывается фирменный звук входящего сообщения. Видео демонстрирует множество подарков от Snoop Dogg, которые, согласно всплывающему сообщению из ролика, скоро появятся в продаже.

Мистер толстосум раздает 17 миллиардов долларов своим 106 детям, а этот танцующий капиталист внезапно сообщает о выпуске подарков Telegram для миллиарда человек. репортер, рядом с которым висит фотография Дурова с козленком, которую потом сменяет изображение самого Snoop Dogg

Напомним, что в начале июля 2025 года Snoop Dogg оскорбительно высказался в соцсетях в отношении Павла Дурова по поводу его многочисленного потомства. Затем предприниматель пригласил рэпера продолжить общение в Telegram.

Снуп Дог на открытии его звезды на "Аллее Славы" поблагодарил самого близкого человека - себя.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости