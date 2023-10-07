Серябкина и Лакоста сняли клип на совместный трек "По улицам"

Артисты поделились впечатлениями от съемок.

Российские музыканты Ольга Серябкина и Коста Лакоста выпустили на YouTube-платформе совместный клип на песню "По улицам". Певица выступила от лица девушки, которая запретила своему молодому человеку приходить к ней в нетрезвом виде, а ее партнер не захотел терять любимую. После официальной премьеры проекта артисты раскрыли подробности совместной работы журналистам телеканала "360.ru". Ольга Серябкина призналась, что сама идея сотрудничества принадлежит Лакосте. Она пояснила, что коллега по цеху предложил записать совместный трек и прислал уже готовый вариант, который ей понравился.

У нас разные стили, но в этом и суть коллаборации — находить общие точки, находить визуал и звучание, Вообще общий вайб трека на каком-то правильном балансе. В этом и есть суть коллаборации. Для меня это новое вдохновение. Ольга Серябкина, артистка

Лакоста же уточнил, что идея клипа пришла к нему от Вселенной. Он оценил съемки оценил словами "все прошло ровненько". Кроме главных исполнителей композиции к ним привлекались Мию Бойко, Эл Джей и ставший звездой социальных сетей бортпроводник Данил. Дополнительно в процессе приняла участие теннисистка Светлана Кузнецова. Ольга Серябкина призналась в том, что давно знакома со спортсменкой и рада ее участию в клипе. Форму для героев истории создала дизайнер Плина Репик.

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Фото и видео: YouTube / Ольга Серябкина