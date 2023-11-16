Туктамышева озвучила комфортную сумму для своего проживания в Санкт-Петербурге

Она призналась, что часть заработка откладывает в банк под проценты.

Известная петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что для комфортного проживания в Северной столице ей необходимо около 200 тысяч рублей. Об этом она рассказала журналистам "Матч-ТВ".

Сумму в 200 тысяч рублей Туктамышева назвала, исключая крупные покупки и шопинг. Фигуристка также отметила, что приостановка спортивной карьеры не повлияла на её доходы, так как стала больше участвовать в шоу-программах. Это вполне компенсирует призовые, которые раньше она получала на различных турнирах.

В планах у Туктамышевой начать "что-то своё", например, открыть кафе или ресторан. Однако в настоящий момент она только двигается в этом направлении. Фигуристка пока что откладывает деньги в банк, советуя это и другим, кто сомневается в своей финансовой грамотности.

Ранее Piter.TV сообщал, что российская фигуристка Александра Трусова выпустила клип на свою дебютную песню.

Фото: Telegram-канал Елизаветы Туктамышевой