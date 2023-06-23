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Российская фигуристка Трусова выпустила клип на свою дебютную песню

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Александра Трусова стала певицей.

Российская спортсменка Александра Трусова в собственном Telegram-канале опубликовала пост, в котором уведомила поклонников своего творчества о том, что выпустила клип. Накануне фигуристка опубликовала дебютную песню под названием "Два крыла".

Вот и сюрприз номер 2! Я создала YouTube-канал! И уже загрузила туда клип.

Александра Трусова, фигуристка

Напомним, что на летних Олимпийски играх в Пекине 18-летняя Александра Трусова стала первой в истории фигурного катания из спортсменов которой удалось чисто исполнить пять четверных прыжков в рамках одной ледовой программы

Туктамышева и Коляда примут участие в шоу Плющенко в Петербурге.

Фото и видео: YouTube / Aleksandra Trusova

Теги: александра трусова, клип, фигурное катание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Музыка,

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